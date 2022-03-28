«Милан» согласовал контракт с защитником «Лилля» Ботманом на 5 лет

«Милан» согласовал с 22-летним нидерландским защитником «Лилля» Свеном Ботманом контракт до 2027 года с зарплатой 3 млн евро за сезон плюс бонусы.



Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, осталось достичь договорённости с французским клубом. «Россонери» уверены, что это получится сделать на следующей неделе. Ранее из «Лилля» в прошлом сезоне в стан «Милана» перешёл голкипер Мик Меньян, который стал заменой ушедшему в «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннаруме.



Французский клуб хочет получить за Ботмана около € 40 млн. В 21 матче сезона Лиги 1 на счету защитника 3 гола и 1 ассист. В текущем сезоне «Милан» занимает первое место в Серии А после 30 туров. На счету команды 66 очков. Действующем победителем первенства является миланский «Интер».

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