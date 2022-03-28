Ферстаппен выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Малкин оформил хет-трик. Главное к утру

Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Саудовской Аравии, российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин оформил хет-трик в матче с «Детройт Ред Уингз», сборная Канады вышла на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Саудовской Аравии, Леклер — второй, Хэмилтон — 10-й.
2. «Питтсбург» со счётом 11:2 разгромил «Детройт». Евгений Малкин отметился хет-триком.
3. Канада разгромила Ямайку и впервые за 36 лет пробилась на чемпионат мира.
4. У Бориса Джонсона ухудшились отношения с FA из-за идеи провести Евро-2028 на Украине.
5. Пападакис: без россиян на чемпионате мира меньше напряжения, на них косо смотрят.
6. Агент Ваноли отреагировал на новость, что тренер покинет «Спартак» в случае проигрыша ЦСКА.
7. Форварда «Сельты» обвиняют в изнасиловании. Ему грозит 8 лет тюрьмы.
8. Команда Щербаковой одержала победу на Кубке Первого канала.
9. Малкин вышел на третье место в списке лучших снайперов в истории «Питтсбурга».
10. Щербакова признала, что может завершить карьеру.
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