Матюиди: не думал, что Мбаппе будет развиваться так стремительно
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Полузащитник «Интер Майами» Блез Матюиди поделился мнением о французском нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.
«Я видел, как молодого Мбаппе вызывали в сборную Франции. Килиан уже тогда обладал таким талантом, такой необыкновенной работоспособностью, что я представлял, как он станет одним из лучших игроков в мире. Но я не думал, что он будет развиваться так стремительно. У него особенные достижения для 23-летнего игрока», — приводит слова Матюиди Le Parisien.
Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 23-летний игрок в нынешнем сезоне забил 26 голов и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за французский «ПСЖ». Соглашение футболиста с командой истекает в конце сезона. Портал Transfermarkt оценивает француза в € 160 млн.
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