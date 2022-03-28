Матюиди: не думал, что Мбаппе будет развиваться так стремительно

Полузащитник «Интер Майами» Блез Матюиди поделился мнением о французском нападающем «Пари Сен-Жермен» Килиане Мбаппе.



«Я видел, как молодого Мбаппе вызывали в сборную Франции. Килиан уже тогда обладал таким талантом, такой необыкновенной работоспособностью, что я представлял, как он станет одним из лучших игроков в мире. Но я не думал, что он будет развиваться так стремительно. У него особенные достижения для 23-летнего игрока», — приводит слова Матюиди Le Parisien.



Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. 23-летний игрок в нынешнем сезоне забил 26 голов и отдал 17 результативных передач в 37 матчах за французский «ПСЖ». Соглашение футболиста с командой истекает в конце сезона. Портал Transfermarkt оценивает француза в € 160 млн.