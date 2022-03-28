«Мы — футбольная страна». Тренер Канады прокомментировал выход на ЧМ впервые за 36 лет

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман прокомментировал выход своей команды на чемпионат мира – 2022.
«У нас есть Альфонсо Дэвис, выигравший финал Лиги чемпионов. У нас есть футболисты, играющие по всей Европе. У нас есть талантливая молодёжь, проходящая через систему наших академий. И мы только что прошли квалификацию на чемпионат мира! Канада — это футбольная страна», — приводит слова Хердмана Reddit.
Напомним, в ночь на 28 марта в Торонто (Канада) состоялся матч отборочного цикла к ЧМ-2022 в Северной Америке — сборная Канады принимала Ямайку. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0, благодаря чему им удалось выйти на мундиаль.
Канада впервые за 36 лет вышла на чемпионат мира по футболу. Последний мундиаль, в котором они принимали участие, был ЧМ-1986, который выиграла сборная Аргентины. Примечательно, что на своём последнем ЧМ канадцы попали в одну группу со сборной СССР, а также с Францией и Венгрией, и заняли в ней последнее место.
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 28 марта 2022
-
09:19
-
08:53
-
08:31
-
08:17
-
07:23
-
07:00
-
06:39
-
04:54
-
04:19
-
01:59
-
01:14
-
00:57
-
00:39
-
00:24
-
00:20
-
00:10
-
00:03
-
00:01
- 27 марта 2022
-
23:40
-
23:27
-
23:23
-
23:16
-
23:06
-
22:56
-
22:43
-
22:37
-
22:33
-
22:23
-
22:14
-
22:02
-
21:51
-
21:39
-
21:37
-
21:24
-
21:22