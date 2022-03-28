«Мы — футбольная страна». Тренер Канады прокомментировал выход на ЧМ впервые за 36 лет

Главный тренер сборной Канады Джон Хердман прокомментировал выход своей команды на чемпионат мира – 2022.

«У нас есть Альфонсо Дэвис, выигравший финал Лиги чемпионов. У нас есть футболисты, играющие по всей Европе. У нас есть талантливая молодёжь, проходящая через систему наших академий. И мы только что прошли квалификацию на чемпионат мира! Канада — это футбольная страна», — приводит слова Хердмана Reddit.

Напомним, в ночь на 28 марта в Торонто (Канада) состоялся матч отборочного цикла к ЧМ-2022 в Северной Америке — сборная Канады принимала Ямайку. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0, благодаря чему им удалось выйти на мундиаль.

Канада впервые за 36 лет вышла на чемпионат мира по футболу. Последний мундиаль, в котором они принимали участие, был ЧМ-1986, который выиграла сборная Аргентины. Примечательно, что на своём последнем ЧМ канадцы попали в одну группу со сборной СССР, а также с Францией и Венгрией, и заняли в ней последнее место.

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