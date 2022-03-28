Москва обновит стадион, на котором начинал карьеру Стрельцов

В ближайшее время московский департамент капитального ремонта планирует превратить территорию одного из старейших стадионов столицы «Фрезер» в современный многофункциональный спортивный кластер. Работы проведут в рамках мероприятий по сохранению и восстановлению лесопарка «Кусково».
Согласно планам на стадионе, где в своё время началась карьера Эдуарда Стрельцова, обустроят полноразмерное футбольное поле с подогревом и трибунами, рассчитанными на 300 зрителей. Вокруг поля проложат беговую дорожку, а невдалеке сделают ещё одно малое поле для тренировок футболистов детско-юношеских команд. Зимой его будет возможно использовать как каток.
Кроме того, на территории появится многофункциональная площадка для игры в баскетбол, волейбол, бадминтон, а для занятий йогой оборудуют деревянную площадку с навесом. Для любителей экстремальных видов спорта в обновлённом кластере «Кусково» разместят скейт-парк и памп-трек. Приведут в порядок и два корта для большого тенниса, рядом с ними оборудуют стенку для одиночной игры, а также заменят покрытие и оборудование на площадке для настольного тенниса.
В департаменте капитального ремонта отметили, что все новые объекты будут созданы исключительно на месте ранее существовавших спортивных площадок и пустых открытых пространств.
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