«Манчестер Сити» предложил полузащитнику Родри новый улучшенный контракт
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«Манчестер Сити» предложил полузащитнику Родри новое соглашение с существенным повышением заработной платы, сообщает Daily Mail.
В продлении контракта с игроком заинтересован и главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.
Родри перешёл в «Сити» из «Атлетико Мадрид» за £ 56 млн (€ 67 млн) в 2019 году, и тех пор стал основным игроком в полузащите «горожан».
По новому контракту 25-летнему футболисту будут платить около £ 125 000 (€ 150 000) в неделю, что является большим повышением по сравнению с его нынешней еженедельной зарплатой в £ 70 000 (€ 84 000). Текущий контракт полузащитника с клубом истекает в 2025 году.
В нынешнем сезоне Премьер-лиги Родри провёл 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.
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