«Манчестер Сити» предложил полузащитнику Родри новый улучшенный контракт

«Манчестер Сити» предложил полузащитнику Родри новое соглашение с существенным повышением заработной платы, сообщает Daily Mail.

В продлении контракта с игроком заинтересован и главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола.

Родри перешёл в «Сити» из «Атлетико Мадрид» за £ 56 млн (€ 67 млн) в 2019 году, и тех пор стал основным игроком в полузащите «горожан».

По новому контракту 25-летнему футболисту будут платить около £ 125 000 (€ 150 000) в неделю, что является большим повышением по сравнению с его нынешней еженедельной зарплатой в £ 70 000 (€ 84 000). Текущий контракт полузащитника с клубом истекает в 2025 году.

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Родри провёл 24 матча, в которых забил 3 гола и отдал одну голевую передачу.