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Сборная США по ошибке отпраздновала выход на ЧМ, хотя всё ещё может не попасть на турнир

Сборная США по ошибке отпраздновала выход на ЧМ, хотя всё ещё может не попасть на турнир
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Сборная США одержала разгромную победу над Панамой в матче отборочного турнира к ЧМ-2022. Встреча состоялась в Орландо и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев, сообщает Daily Mail.

После матча игроки развернули баннер с надписью «Квалификация» перед болельщиками и демонстрировали радость, несмотря на то что они всё ещё не обеспечили себе место на ЧМ-2022 в Катаре.

Решающую игру за путёвку на чемпионат мира сборная США проведёт в среду, 30 марта, со сборной Коста-Рики. Позже некоторые футболисты американской сборной признали, что этот баннер был развёрнут преждевременно по ошибке. Если в последнем туре сборная США проиграет Коста-Рике, а сборная Мексики выиграет у сборной Сальвадора, то американская сборная займёт четвёртое место в группе, позволяющее участвовать в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира.

Напомним, в матче с Панамой в составе сборной США хет-триком отметился нападающий «Челси» Кристиан Пулишич, забивший два из трёх голов с пенальти.

Сборная США занимает второе место в таблице североамериканского отборочного турнира ЧМ-2022 с 25 очками в 13 матчах, деля вторую-третью строчки турнирной таблицы со сборной Мексики. Попадание в тройку обеспечит участие в основной стадии соревнований.

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