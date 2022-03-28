Сборная США по ошибке отпраздновала выход на ЧМ, хотя всё ещё может не попасть на турнир

Сборная США одержала разгромную победу над Панамой в матче отборочного турнира к ЧМ-2022. Встреча состоялась в Орландо и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев, сообщает Daily Mail.
После матча игроки развернули баннер с надписью «Квалификация» перед болельщиками и демонстрировали радость, несмотря на то что они всё ещё не обеспечили себе место на ЧМ-2022 в Катаре.
Решающую игру за путёвку на чемпионат мира сборная США проведёт в среду, 30 марта, со сборной Коста-Рики. Позже некоторые футболисты американской сборной признали, что этот баннер был развёрнут преждевременно по ошибке. Если в последнем туре сборная США проиграет Коста-Рике, а сборная Мексики выиграет у сборной Сальвадора, то американская сборная займёт четвёртое место в группе, позволяющее участвовать в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира.
Напомним, в матче с Панамой в составе сборной США хет-триком отметился нападающий «Челси» Кристиан Пулишич, забивший два из трёх голов с пенальти.
Сборная США занимает второе место в таблице североамериканского отборочного турнира ЧМ-2022 с 25 очками в 13 матчах, деля вторую-третью строчки турнирной таблицы со сборной Мексики. Попадание в тройку обеспечит участие в основной стадии соревнований.
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