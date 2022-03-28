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Депай может уйти из «Барселоны» летом, им интересуются «Тоттенхэм» и «Наполи»

Депай может уйти из «Барселоны» летом, им интересуются «Тоттенхэм» и «Наполи»
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Нападающий Мемфис Депай может покинуть каталонский клуб в летнее трансферное окно. В число претендентов на голландца входят «Тоттенхэм Хотспур» и «Наполи», сообщает Daily Mail.

По данным источника, нападающий задумывается о смене клуба после того, как потерял место в стартовом составе из-за появления в команде Адамы Траоре, Пьера-Эмерика Обамеянга и Феррана Торреса. Журналист Жерар Ромеро ранее утверждал, что «Тоттенхэм» уже сделал предложение по нападающему. «Наполи» также заинтересован в привлечении Депая на замену уходящему в МЛС Лоренцо Инсинье.

Напомним, Депай выступает за «Барселону» с лета 2021 года, куда перешёл на правах свободного агента из «Лиона». В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Депай сыграл в 20 матчах, забил 10 голов и сделал 2 результативные передачи.

«Барселона» в 28 матчах набрала 54 очка и занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Реал» (66).

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