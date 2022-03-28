Руни: Фергюсон хотел видеть меня в «МЮ». Я ответил: «Пусть идёт к чёрту»

Во время публичного выступления на одном из мероприятий экс-нападающий сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал интересную историю о том, как изначально отказался от предложения «красных дьяволов».

«Когда я только начинал заниматься футболом, я был высокомерным придурком.

Алекс Фергюсон пытался подписать меня в «МЮ», когда мне было 14 лет. Он разговаривал по телефону с моими родителями. Они сказали мне: «Нам позвонил Алекс Фергюсон, «Манчестер Юнайтед» хочет подписать с тобой контракт». Я ответил: «Передайте ему, чтобы он пошёл к чёрту (в оригинале использовано более грубое выражение. – Прим. «Чемпионата»). Я хочу играть за «Эвертон».

Прошло время, и я понял, что хочу играть за Алекса Фергюсона. Причиной, по которой я подписал контракт с «Манчестер Юнайтед», был именно Фергюсон», — приводит слова Руни The Sun.

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