В Индонезии выпустили креативный обзор матча в стиле компьютерной игры. Видео

Пресс-служба индонезийского футбольного клуба «Персебая» порадовала футбольную общественность креативным видеообзором своего последнего матча. Ролик, опубликованный в клубных соцсетях, стилизован под компьютерную игру с мультипликационными визуальными эффектами и соответствующей озвучкой.

Клуб из Индонезии выпустил креативный обзор матча в стиле компьютерной игры

Видеообзор был выпущен по итогам матча 33-го тура индонезийской Лиги 1 «Бали Юнайтед» — «Персебая». Гости одержали победу со счётом 3:0.

Примечательно, что «Бали Юнайтед» является лидером чемпионата Индонезии, набрав 72 очка. «Персебая», имеющая 63 очка в своём активе, занимает лишь четвёртое место.

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