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Луческу: российские спортсмены не должны расплачиваться за то, что происходит на Украине

Луческу: российские спортсмены не должны расплачиваться за то, что происходит на Украине
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Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, как относится к российским спортсменам на фоне ситуации на Украине.

«Я считаю, что те, кто высказался в поддержку спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»), должны быть отстранены, потому что спорт тут ни при чём. Спорт должен быть основан на честной игре и азарте. Не в спортивной среде стоит оправдывать боевые действия (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»). Те, кто говорит об этом положительно, являются жертвами пропаганды, так нельзя.

Я сказал, что российские спортсмены не должны расплачиваться за то, что происходит на Украине. Но я верю, что спорт может способствовать установлению мира. Может быть, не навязывать его, но он может проложить путь к тому, чего мы все хотим. Что мы будем делать после окончания конфликта? Как мы примиримся между собой?» — цитирует Луческу The Guardian.

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