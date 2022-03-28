Луческу: российские спортсмены не должны расплачиваться за то, что происходит на Украине

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу рассказал, как относится к российским спортсменам на фоне ситуации на Украине.

«Я считаю, что те, кто высказался в поддержку спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»), должны быть отстранены, потому что спорт тут ни при чём. Спорт должен быть основан на честной игре и азарте. Не в спортивной среде стоит оправдывать боевые действия (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ. — Прим. «Чемпионата»). Те, кто говорит об этом положительно, являются жертвами пропаганды, так нельзя.

Я сказал, что российские спортсмены не должны расплачиваться за то, что происходит на Украине. Но я верю, что спорт может способствовать установлению мира. Может быть, не навязывать его, но он может проложить путь к тому, чего мы все хотим. Что мы будем делать после окончания конфликта? Как мы примиримся между собой?» — цитирует Луческу The Guardian.