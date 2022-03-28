Игрока «Амкала» отпустили из отделения полиции

Футболиста блогерской команды «Амкал» Василия Маврина отпустили из отделения полиции. Скандальное задержание игрока состоялось 26 марта после товарищеского матча «Амкала» с «Новосибирском».
«Василия Маврина отпустили. Цитирую: «Отсутствие состава преступления». Что и требовалось доказать. Желаем Василию спокойно уехать из Новосибирска и вернуться к семье.
Отлично, что справедливость торжествует. Дальнейшее — это уже желание Василия подавать в суд на конкретного сотрудника», — написал в своём телеграм-канале журналист Дмитрий Егоров.
Напомним, по окончании матча «Амкала» с местным «Новосибирском» футболисты-блогеры начали фотографироваться с фанатами. Сотрудники манежа пытались выпроводить игроков «Амкала», а те, в свою очередь, просили предоставить немного времени, чтобы уделить внимание болельщикам.
Василий Маврин вступил в словесную перепалку с сотрудниками манежа, которые впоследствии вызвали полицию. Правоохранители задержали Маврина, обвинили игрока «Амкала» в мелком хулиганстве, отказались составлять протокол на месте и увезли Василия в отделение.
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