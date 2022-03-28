Защитника «Челси» Чилуэлла раскритиковали за «перетягивание каната» с тигром в парке. Фото

Защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл подвергся критике за видео, на котором он играет с тигром в «перетягивание каната», сообщает The Sun.
Видео, опубликованное в социальных сетях, показывает, как Чилуэлл борется с тигром в тематическом парке во Флориде, где хищник кусает один конец покрытой мясом верёвки изнутри вольера, в то время как защитник «Челси» тянет в противоположном направлении, в сторону зоны для посетителей.
Аттракцион «Буксир тигра» предназначен для проверки силы клиентов против крупного хищника.
Британское Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными (RSPCA) негативно отреагировало на видео в официальном заявлении, в ходе которого предложило прекратить работу аттракциона.
Напомним, Чилуэлл получил травму в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/2022 с туринским «Ювентусом» (4:0). У игрока был диагностирован разрыв крестообразной связки колена.
- 28 марта 2022
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