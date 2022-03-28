Ефремов: Жиго сам играет жёстко, но когда его-еле касаются — он валяется, будто его убили

Полузащитник «Акрона» Дмитрий Ефремов подверг критике манеру поведения на поле защитника «Спартака» Самуэля Жиго.

«Мне не очень нравится, как он играет. Он сильный футболист, но на поле ведёт себя некрасиво. Может сам сыграть против кого-то жёстко, а потом его еле коснутся – и он валяется, как будто его убили. Когда я играл за «Урал», в одном моменте коснулся его. Он упал, как будто я ему ноги оторвал», — приводит слова Ефремова Metaratings.

Напомним, в январе 2022 года Самуэль Жиго подписал контракт с «Марселем» и был отдан в обратную аренду «Спартаку» до конца сезона-2021/2022. Агент французского защитника заявил, что игрок не намерен покидать стан красно-белых досрочно, несмотря на разрешение ФИФА и УЕФА приостанавливать контракты с игроками.