Гильерме прокомментировал поражение «Локомотива» в товарищеском матче с «Химками»

Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме прокомментировал поражение железнодорожников в товарищеском матче с «Химками» (0:1), который состоялся 27 марта.

«По игре я могу сказать, что мы молодцы, мы очень хорошо отыграли. Сегодня второй тайм был чуть поменьше. Первый тайм — 45 минут, второй — 35 минут. На мой взгляд, у нас было почти 90 или 80 процентов контроля игры. Про себя могу сказать, что пытаюсь возвращаться в игру. Давно не играл. Не могу сказать, что я на 100 процентов готов, но процесс идёт и каждый день я всё ближе к ста. Я только две недели тренируюсь в общей группе. Посмотрим, что будет дальше.

Когда играем в холодную погоду, вратари всегда больше страдают. Особенно сегодня, мало моментов было. В первом тайме сыграл на выходе один раз и пенальти. Во втором тайме не было ни одного момента. Конечно, замёрз чуть-чуть во второй половине», — приводит слова Гильерме официальный сайт «Локомотива».