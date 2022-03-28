Муса: мне важно попасть на ЧМ-2022, потому что он может стать для меня последним мундиалем

Экс-игрок ЦСКА Ахмед Муса, ныне выступающий за клуб турецкой Суперлиги «Фатих Карагумрук», высказался в преддверии ответного отборочного матча ЧМ-2022 с Ганой.

«Все игроки, в том числе и я, хотят поехать на чемпионат мира. Для меня это очень важно, потому что это может быть мой последний чемпионат мира. Мне понравились два последних чемпионата мира, в которых я участвовал, Бразилия-2014 и Россия-2018. Хочу пережить это снова. Большинство игроков нынешнего состава не были на чемпионате мира, но хотят там оказаться.

Мы все знаем, что это будет нелегко. Гана приедет сюда, чтобы сразиться, но мы готовы ко всему», — приводит слова Мусы Goal со ссылкой на телеканал NFF.

Ответный матч состоится 29 марта, начало запланировано на 22:30 мск.