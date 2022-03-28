Воспитанник «Локомотива» Карпукас прокомментировал свой дебют за основную команду

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас прокомментировал поражение железнодорожников в товарищеском матче с «Химками» (0:1). Эта игра стала для 19-летнего хавбека дебютной в составе взрослой команды железнодорожников.
«Мы играли большую часть матча с преимуществом. Нам поставили достаточно нелепый пенальти, а мы не забили свои моменты. Особых наставлений не было. 19 лет для дебюта — самое то, особенно в товарищеской игре. Подбадривали, особенно в перерыве. Видно было, что волновался в первом тайме, второй провёл намного лучше.
Я сам из Сибири, привык к таким погодным условиям. В принципе, были готовы. Это Россия.
Долго шёл к этому. Не всегда всё у меня получалось и в Академии. Я благодарен всем, кто верил в меня на пути к основе. Дебют, одним словом, был волнительным. Но к концу игры, и даже после первого тайма, какое-то волнение ушло. И я просто стал играть в футбол», — приводит слова Карпукаса официальный сайт «Локомотива».
- 28 марта 2022
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