Роберто Манчини подтвердил, что останется тренером сборной Италии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини подтвердил, что продолжит работу в качестве наставника «адзурри».
«Я разговаривал с президентом Итальянской футбольной ассоциации Габриэле Гравиной, у нас одинаковые взгляды на всё происходящее. Поскольку я ещё молод и хотел бы выигрывать чемпионаты Европы и мира, мне всё ещё нужно время, чтобы добиться последнего. Мне нравится моя работа, я знаю, что я могу. Я по-прежнему получаю массу удовольствия от неё, и с ребятами могу выиграть что-то важное», — цитирует Манчини Goal.
Ранее сообщалось, что президент Федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравина должен встретиться с Манчини сегодня, 28 марта, чтобы убедить специалиста остаться в национальной команде. Напомним, сборная Италии проиграла национальной команде Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче к чемпионату мира 2022 года.
- 28 марта 2022
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