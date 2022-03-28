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Уткин: чемпионат мира без Италии — это как каша без масла

Уткин: чемпионат мира без Италии — это как каша без масла
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Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о невыходе сборной Италии на чемпионат мира — 2022.

«Отсутствие сборной Италии на чемпионате мира не может не расстраивать, потому что это классная команда, которая наверняка на ЧМ показала бы качественную игру. Для меня это незакрытый гештальт. Моим первым мундиалем, который я видел ребёнком, был 1982 год, когда Италия стала чемпионом мира. Поэтому для меня мировое первенство без Италии – это как каша без масла.

Сочувствую болельщикам сборной Италии, сочувствую Верратти, Локателли, Кьеллини, Бонуччи и даже Доннарумме», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

Напомним, 25 марта состоялся полуфинальный матч отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Италии и Северной Македонии. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу македонцев.

Сборная Италии пропустит второй чемпионат мира подряд. В 2018 году итальянцы не принимали участия в чемпионате мира в России, а теперь пропустят мундиаль в Катаре.

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