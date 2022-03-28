«Атлетико» может активировать пункт в контракте Гризманна о выкупе игрока у «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн, выступающий на правах аренды за мадридский «Атлетико», может перейти в мадридский клуб со следующего сезона, сообщает El Desmarque.
«Матрасники» смогут активировать пункт о выкупе форварда за € 40 млн, если он сыграет более чем 50% матчей в сезоне.
Гризманн на данный момент выполняет эти цифры. Несмотря на проблемы с травмами, из-за которых он не выходил на поле почти три месяца, Диего Симеоне всегда считал его важной фигурой. В сумме, не учитывая девять туров до конца Ла Лиги и как минимум ещё две игры в Лиге чемпионов, Гризманн отыграл 66% отведённых ему минут.
Напомним, Гризманн вернулся в «Атлетико» из «Барселоны» в августе 2021 года. В нынешнем сезоне 30-летний французский форвард принял участие в 16 матчах испанской Ла Лиги, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Также у него четыре гола и одна передача в пяти играх Лиги чемпионов.
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