Дани Алвес назвал своих любимых правых защитников в футболе

Защитник «Барселоны» Дани Алвес назвал любимых игроков на своей позиции.

«Я очень восхищаюсь Трентом Александер-Арнольдом, он фантастический футболист — у этого парня навыки мирового уровня.

Мне также нравится наблюдать за Рисом Джеймсом и Ашрафом Хакими. Они сочетают силу с техникой, а также являются отличными игроками. Эти трое, очевидно, имеют разные характеристики и стили, но все они знают, как играть на своей позиции», — приводит слова Алвеса Goal со ссылкой на FourFourTwo.

Дани Алвес играл за «Барселону» с 2008 по 2016 год. Затем выступал за другие команды и неожиданно вернулся в ноябре 2021-го. Игра 29-го тура Примеры с «Реалом» стала для бразильца шестой в этом сезоне и позволила ему достичь отметки в 400 матчей за каталонцев.