«Этот день будет особенным». Эриксен — о возвращении на поле, где пережил остановку сердца

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен высказался в преддверии товарищеского матча с Сербией. Несколькими днями ранее футболист отметился дебютным голом после возвращения в сборную — он забил в ворота сборной Нидерландов (2:4).

«Этот день будет ещё более особенным. Субботний гол был просто разминкой перед вторником, когда я буду бегать именно там, где это произошло (имеется в виду остановка сердца. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Эриксена Goal со ссылкой на Kanal 5.

Напомним, товарищеский матч сборных Нидерландов и Дании прошёл на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершился победой хозяев со счётом 4:2.

В матче чемпионата Европы с Финляндией (0:1) полузащитник сборной Дании перенёс остановку сердца. Врачи сумели спасти ему жизнь, позже Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещается играть в футбол в Италии. Из-за этого Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером». Зимой датчанин присоединился к английскому «Брентфорду».

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