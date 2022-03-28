«Этот день будет особенным». Эриксен — о возвращении на поле, где пережил остановку сердца

Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен высказался в преддверии товарищеского матча с Сербией. Несколькими днями ранее футболист отметился дебютным голом после возвращения в сборную — он забил в ворота сборной Нидерландов (2:4).
«Этот день будет ещё более особенным. Субботний гол был просто разминкой перед вторником, когда я буду бегать именно там, где это произошло (имеется в виду остановка сердца. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Эриксена Goal со ссылкой на Kanal 5.
Напомним, товарищеский матч сборных Нидерландов и Дании прошёл на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме (Нидерланды) и завершился победой хозяев со счётом 4:2.
В матче чемпионата Европы с Финляндией (0:1) полузащитник сборной Дании перенёс остановку сердца. Врачи сумели спасти ему жизнь, позже Эриксену был установлен кардиовертер-дефибриллятор, с которым запрещается играть в футбол в Италии. Из-за этого Эриксену пришлось расторгнуть контракт с «Интером». Зимой датчанин присоединился к английскому «Брентфорду».
Будь всегда в курсе новостей! Подписывайся на Telegram-канал «Чемпионата».
- 28 марта 2022
-
18:29
-
18:22
-
18:15
-
18:13
-
18:02
-
17:58
-
17:50
-
17:44
-
17:43
-
17:40
-
17:34
-
17:29
-
17:22
-
17:19
-
17:13
-
17:09
-
17:04
-
17:04
-
17:01
-
16:20
-
16:17
-
16:10
-
15:58
-
15:56
-
15:38
-
15:23
-
15:20
-
15:02
-
14:58
-
14:50
-
14:37
-
14:25
-
14:24
-
13:54
-
13:43