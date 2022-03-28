Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ольга Смородская: РФС может перейти в Азиатскую конфедерацию? Рано об этом думать

Ольга Смородская: РФС может перейти в Азиатскую конфедерацию? Рано об этом думать
Комментарии

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что Российский футбольный союз (РФС) может войти в Азиатскую конфедерацию.

«В случае дисквалификации РФС может войти в Азиатскую конфедерацию? Сейчас рано об этом думать. Я надеюсь, что всё закончится и восстановится», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Ранее сообщалось, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола в случае лишения или приостановки членства в УЕФА. 31 марта состоится заседание конгресса ФИФА, на котором будет поднят вопрос о приостановке членства или исключении РФС. Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.

Новость по теме
Источник: РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола при лишении членства в УЕФА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022