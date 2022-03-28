Валерий Карпин: допуск сборной России к стыковым матчам станет торжеством здравого смысла

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал итоги мартовского сбора команды.

«Главный итог сбора в том, что нам удалось впервые собраться после четырёхмесячной паузы, вспомнить те требования, которые предъявляются к футболистам. Поработали над принципами ведения игры, напомнили про поведение в быту. Всё, что было запланировано, мы выполнили. Но работа не завершается окончанием сбора, важно, чтобы игроки продолжали следовать требованиям и в своих клубах.

Допуск сборной России к стыковым матчам станет торжеством здравого смысла. При идеальном варианте мы должны получить право на стыковые матчи за попадание на чемпионат мира. А как это будет выглядеть, наверное, не мне решать. Мы обсудили с руководством РФС этот вопрос и решили пока не загадывать о датах следующего сбора. Подождём две-три недели, а там посмотрим», — цитирует Карпина ТАСС.