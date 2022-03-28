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Губерниев: Россия — европейская страна. Надо до конца оборонять свои позиции в УЕФА

Губерниев: Россия — европейская страна. Надо до конца оборонять свои позиции в УЕФА
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о том, что Российский футбольный союз (РФС) может войти в Азиатскую конфедерацию.

«Я в это не верю. Нам нужно до конца оборонять свои позиции в УЕФА. Не нужно строить воздушные замки. Да и не факт, что Азиатская конфедерация нас возьмёт с распростёртыми объятиями. Мы — европейская страна, поэтому нужно бороться и оставаться там, где мы есть», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола в случае лишения или приостановки членства в УЕФА. 31 марта состоится заседание конгресса ФИФА, на котором будет поднят вопрос о приостановке членства или исключении РФС. Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.

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