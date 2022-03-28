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Стоит ли России пытаться перейти в Азиатскую конфедерацию футбола в случае бана от УЕФА?

Стоит ли России пытаться перейти в Азиатскую конфедерацию футбола в случае бана от УЕФА?
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Сегодня, 28 марта, стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) может войти в Азиатскую конфедерацию футбола в случае лишения или приостановки членства в УЕФА.

31 марта состоится заседание конгресса ФИФА, на котором будет поднят вопрос о приостановке членства или исключении РФС.

«Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: стоит ли России пытаться перейти в Азиатскую конфедерацию футбола в случае бана от УЕФА?

Принять участие в опросе можно, перейдя по ссылке.

Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах. Из-за отстранения сборная России не смогла принять участие в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Польская национальная команда, которая должна была сыграть с Россией в полуфинале стыков, автоматически вышла в финал стыковых матчей отбора ЧМ-2022.

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