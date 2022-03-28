Гаджиев поддержал переход РФС в Азиатскую конфедерацию в случае дисквалификации от УЕФА

Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что Российский футбольный союз (РФС) может войти в Азиатскую конфедерацию.

«Позиция ФИФА тоже может быть категоричной. В любом случае если Азия, то Азия. Если туда нельзя, значит, будем играть как в Советском Союзе. Конечно, неприятно. Всё это возмущает. Спорт — политический инструмент. Все они издеваются сейчас даже над фигуристками, не имея никаких на это оснований. Если так, то можно и в Азии играть.



В Азии шансы выиграть гораздо выше, чем в Европе: всё же уровень чемпионатов разный. Европа лучше играет в футбол, здесь собраны лучшие игроки мира», – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.