Гаджиев поддержал переход РФС в Азиатскую конфедерацию в случае дисквалификации от УЕФА
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Бывший тренер сборной России Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что Российский футбольный союз (РФС) может войти в Азиатскую конфедерацию.
«Позиция ФИФА тоже может быть категоричной. В любом случае если Азия, то Азия. Если туда нельзя, значит, будем играть как в Советском Союзе. Конечно, неприятно. Всё это возмущает. Спорт — политический инструмент. Все они издеваются сейчас даже над фигуристками, не имея никаких на это оснований. Если так, то можно и в Азии играть.
В Азии шансы выиграть гораздо выше, чем в Европе: всё же уровень чемпионатов разный. Европа лучше играет в футбол, здесь собраны лучшие игроки мира», – сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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