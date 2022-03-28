Арбитр Хацеган перенёс сердечный приступ и был прооперирован

Румынский арбитр Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Овидиу Хацеган перенёс сердечный приступ и был прооперирован. Об этом сообщает Gazeta Sporturilor.

По информации источника, накануне 41-летний судья после того, как стал ощущать недомогание, был доставлен в больницу, где врачи диагностировали инфаркт. Сейчас румын в стабильном состоянии.

В нынешнем сезоне Хацеган работал на 28 матчах, в которых показал 132 жёлтые и четыре красные карточки, а также назначил шесть пенальти. В рамках отбора на чемпионат мира Хацеган в 5 матчах показал 10 жёлтых карточек, одну красную и назначил один 11-метровый удар. Он дважды работал на матчах между Уэльсом и Чехией, а также по разу на играх между Данией и Шотландией, Хорватией и Словакией, Австрией и Израилем.