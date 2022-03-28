Вячеслав Колосков назвал чепухой возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию.

«Сейчас рассуждать о чём-то бессмысленно. Возможный переход в Азиатскую конфедерацию — это очередная фантазия. Могут выдумать что угодно, даже самую фантастическую новость. Чепуха! Но нужно представлять, какой это сложный механизм: перейти из одной конфедерации в другую… Нужно заниматься российским футболом, а не фантазировать. В Азии вообще не воспринимают это всерьёз. Только мы всё это обсуждаем», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее сообщалось, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола в случае лишения или приостановки членства в УЕФА. 31 марта состоится заседание конгресса ФИФА, на котором будет поднят вопрос о приостановке членства или исключении РФС. Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.