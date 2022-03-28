Хорватский клуб сыграет матч в форме с украинской символикой

Хорватский футбольный клуб «Хрватски Драговоляц» из Загреба объявил, что сыграет свой следующий матч в специальных выездных майках с украинской символикой. Об этом сообщает Reddit.

В данный момент ФИФА разрешает украинским игрокам переходить в новые команды вне трансферного окна. Теперь украинцев можно зарегистрировать, даже если период регистрации в ассоциации клуба был завершён. Переходы возможны, если украинским футболистам будет разрешён выезд из страны. Кроме того, клубы не смогут регистрировать более двух украинцев.

Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами. При этом легионеры могут заключить соглашение с иностранными клубами без каких-либо санкций. Речь идёт о краткосрочных контрактах до конца нынешнего сезона.