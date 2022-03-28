Игрок «Спартака» Айртон Лукас близок к переходу во «Фламенго» на правах аренды

Защитник «Спартака» Айртон Лукас близок к переходу в бразильский клуб «Фламенго», сообщает UOL.
По информации источника, 24-летний футболист перейдёт во «Фламенго» на правах аренды до декабря текущего года. Отмечается, что при достижении Айртоном определённых целей бразильский клуб выкупит его контракт у «Спартака».
Айртон выступает за «Спартак» с 2019 года. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги и забил 1 гол.
Напомним, 7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) приняла правила временного трудоустройства и регистрации для решения ряда вопросов, связанных с ситуацией на Украине. В частности, легионерам из Российской Премьер-Лиги разрешили в одностороннем порядке приостановить контракты со своими клубами.
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