Александер-Арнольд сравнил «Ливерпуль» и «Барселону»

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд признался, что ему нравится «Барселона».
«Помимо «Ливерпуля», другой моей любимой командой является «Барселона». Я чувствую, что у этого клуба такие же ценности и убеждения, как у «Ливерпуля». Им нравится задействовать в основной команде игроков из академии. Я рос, наблюдая за игрой Месси в особенной «Барселоне», за которую также выступали Иньеста, Хави, Анри и Это'О», — приводит слова Александер-Арнольда AS со ссылкой на GQ.
Напомним, Александер-Арнольд выступает за основную команду «Ливерпуля» с 2016 года. В нынешнем сезоне 23-летний английский футболист принял участие в 26 матчах чемпионата Англии, забил 2 гола и отдал 11 результативных передач. С 2018 года Александер-Арнольд вызывается в сборную Англии.
- 28 марта 2022
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