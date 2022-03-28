Василий Уткин подвёл итоги сбора национальной команды

Российский спортивный комментатор Василий Уткин подвёл итоги мартовского сбора национальной команды России.

«Наша сборная провела самый необычный сбор в истории, сыграв с молодёжкой на его выходе. На самом деле, такие матчи были раньше и подобные сборы тоже. Сборная Романцева в 1995 году играла сама с собой, сборная Черчесова играла с московским «Динамо», когда не нашла себе соперника. Кстати, этот матч стал вехой, потому что он проложил в первую сборную дорогу Антону Заболотному. В общем, всё это бывало, но есть одно маленькое отличие. Тогда сборная готовилась ясно к чему. Сегодня мы не знаем, к чему это может привести», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходил с 21 по 27 марта в Новогорске.