Василий Уткин подвёл итоги сбора национальной команды

Российский спортивный комментатор Василий Уткин подвёл итоги мартовского сбора национальной команды России.
«Наша сборная провела самый необычный сбор в истории, сыграв с молодёжкой на его выходе. На самом деле, такие матчи были раньше и подобные сборы тоже. Сборная Романцева в 1995 году играла сама с собой, сборная Черчесова играла с московским «Динамо», когда не нашла себе соперника. Кстати, этот матч стал вехой, потому что он проложил в первую сборную дорогу Антону Заболотному. В общем, всё это бывало, но есть одно маленькое отличие. Тогда сборная готовилась ясно к чему. Сегодня мы не знаем, к чему это может привести», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.
Напомним, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и национальную команду России от участия во всех международных соревнованиях. Тренировочный сбор команды Валерия Карпина проходил с 21 по 27 марта в Новогорске.
- 28 марта 2022
-
19:56
-
19:54
-
19:44
-
19:36
-
19:27
-
19:14
-
19:04
-
18:54
-
18:45
-
18:42
-
18:29
-
18:22
-
18:15
-
18:13
-
18:02
-
17:58
-
17:50
-
17:44
-
17:43
-
17:40
-
17:34
-
17:29
-
17:22
-
17:19
-
17:13
-
17:09
-
17:04
-
17:04
-
17:01
-
16:20
-
16:17
-
16:10
-
15:58
-
15:56
-
15:38