Стало известно о симптомах отравления у Абрамовича

У владельца «Челси» Романа Абрамовича в ночь с 3 на 4 марта появились симптомы, похожие на признаки отравления. Об этом сообщает Wall Street Journal.
По информации источника, у Абрамовича и двоих украинских дипломатов после проведения очередного раунда переговоров между Москвой и Киевом покраснели, а затем стали слезиться глаза, а также начала шелушиться кожа на лице и руках. В настоящее время состояние всех троих улучшилось, симптомов отравления не наблюдается.
Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд). 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.
- 28 марта 2022
-
19:56
-
19:54
-
19:44
-
19:36
-
19:27
-
19:14
-
19:04
-
18:54
-
18:45
-
18:42
-
18:29
-
18:22
-
18:15
-
18:13
-
18:02
-
17:58
-
17:50
-
17:44
-
17:43
-
17:40
-
17:34
-
17:29
-
17:22
-
17:19
-
17:13
-
17:09
-
17:04
-
17:04
-
17:01
-
16:20
-
16:17
-
16:10
-
15:58
-
15:56
-
15:38