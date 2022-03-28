«Реал» отказался от идеи подписания контракта с Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба не перейдёт в мадридский «Реал», сообщает Marca.
По информации источника, испанский клуб не будет пытаться приобрести 29-летнего французского футболиста. Ранее сообщалось, что «Реал» связывался с Погба по поводу возможного перехода в команду на правах свободного агента летом.
Напомним, Погба выступает в составе «Манчестер Юнайтед» с 2016 года. В нынешнем сезоне Поль в 23 матчах во всех турнирах забил 1 гол и отдал 9 результативных передач. Рыночная стоимость французского футболиста установлена порталом Transfermarkt на отметке в € 55 млн. С 2013 года Погба вызывается в сборную Франции.
«Реал Мадрид» — «Барселона». Испанская Примера – 2021/2022. 29-й тур:
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