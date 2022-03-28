Гаврилов: если больше негде, пусть российские клубы играют в азиатской Лиге чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал возможный переход РФС в Азиатскую конфедерацию.
«Если больше негде, пусть играют в азиатской Лиге чемпионов. Какая вообще разница? Повлияет ли это на наш уровень? Российский футбол и так слабый. По какому уровню это может ударить? У нас ни одна команда не играет ни в Лиге чемпионов, ни в Лиге Европы. Не слежу за азиатскими командами, поэтому не знаю, на каком они сейчас уровне. Но время покажет, как наши клубы смогут проявить себя против соперников из Китая и других стран», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее сообщалось, что РФС может войти в Азиатскую конфедерацию футбола в случае лишения или приостановки членства в УЕФА. 31 марта состоится заседание конгресса ФИФА, на котором будет поднят вопрос о приостановке членства или исключении РФС. Ранее УЕФА и ФИФА отстранили российские команды от участия в международных турнирах.
- 28 марта 2022
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