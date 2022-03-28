Илья Кутепов: восстановление после травмы заняло больше времени, чем я думал
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Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал о ходе восстановления после травмы.
«Восстановление после травмы голеностопа заняло больше времени, чем я думал. Продолжаю работать каждый день. Без боли нет победы, как говорится. Больше всего хочу скорее быть в форме», — написал Кутепов на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Кутепов выступает за основной состав «Спартака» с 2012 года. Соглашение российского защитника со «Спартаком» истекает в конце сезона. Стороны пока не пришли к соглашению по новому контракту.
«Спартак» в 22 матчах набрал 27 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48).
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