Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Ход Коньком. Десятый выпуск. Кубок Первого Канала и ЧМ
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Илья Кутепов: восстановление после травмы заняло больше времени, чем я думал

Илья Кутепов: восстановление после травмы заняло больше времени, чем я думал
Комментарии

Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов рассказал о ходе восстановления после травмы.

«Восстановление после травмы голеностопа заняло больше времени, чем я думал. Продолжаю работать каждый день. Без боли нет победы, как говорится. Больше всего хочу скорее быть в форме», — написал Кутепов на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Кутепов выступает за основной состав «Спартака» с 2012 года. Соглашение российского защитника со «Спартаком» истекает в конце сезона. Стороны пока не пришли к соглашению по новому контракту.

«Спартак» в 22 матчах набрал 27 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (48).

Новость по теме
Кутепов по-прежнему не вернулся в общую группу «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022