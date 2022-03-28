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Леонардо Бонуччи: сборная Италии проиграла всё в одном матче, это абсурдная система

Леонардо Бонуччи: сборная Италии проиграла всё в одном матче, это абсурдная система
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Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился мнением о системе отбора команд на чемпионат мира.

«Мы проиграли всё в одном матче, это абсурдная система. К сожалению, такова ситуация, но это безумие. В одной игре может случиться всё что угодно. Есть команды, которые прошли отбор, проиграв в четырёх или пяти матчах, а мы вылетели, уступив в одной игре.

Конечно, правила отбора не являются оправданием. Мы, безусловно, должны были работать лучше. Нужно найти стимул для того, чтобы вернуться на свой прежний уровень», — приводит слова Бонуччи Goal.com.

Напомним, сборная Италии проиграла национальной команде Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче к чемпионату мира 2022 года и не отобралась на турнир.

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