Леонардо Бонуччи: сборная Италии проиграла всё в одном матче, это абсурдная система

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи поделился мнением о системе отбора команд на чемпионат мира.



«Мы проиграли всё в одном матче, это абсурдная система. К сожалению, такова ситуация, но это безумие. В одной игре может случиться всё что угодно. Есть команды, которые прошли отбор, проиграв в четырёх или пяти матчах, а мы вылетели, уступив в одной игре.



Конечно, правила отбора не являются оправданием. Мы, безусловно, должны были работать лучше. Нужно найти стимул для того, чтобы вернуться на свой прежний уровень», — приводит слова Бонуччи Goal.com.

Напомним, сборная Италии проиграла национальной команде Северной Македонии (0:1) в полуфинальном стыковом матче к чемпионату мира 2022 года и не отобралась на турнир.