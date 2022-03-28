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Анчелотти могут уволить, если «Реал» не выиграет Ла Лигу

Анчелотти могут уволить, если «Реал» не выиграет Ла Лигу
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может покинуть свой пост, если не выиграет чемпионат Испании. Об этом сообщает AS.

По информации источника, боссы «сливочных» могут расстаться с итальянским специалистом, если он не одержит победу в национальном первенстве. При этом вылет в 1/4 финала в рамках Лиги чемпионов не будет служить существенным поводом для отставки наставника. Сейчас «Реал» занимает первое место в Примере, имея в своём активе 66 очков. «Севилья» с 57 очками занимает второе место.

Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон».

В минувшем сезоне «Реал» финишировал вторым в турнирной таблице испанской Примеры, уступив лишь «Атлетико». «Сливочные» набрали 84 очка в 38 матчах.

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