Анчелотти могут уволить, если «Реал» не выиграет Ла Лигу

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может покинуть свой пост, если не выиграет чемпионат Испании. Об этом сообщает AS.
По информации источника, боссы «сливочных» могут расстаться с итальянским специалистом, если он не одержит победу в национальном первенстве. При этом вылет в 1/4 финала в рамках Лиги чемпионов не будет служить существенным поводом для отставки наставника. Сейчас «Реал» занимает первое место в Примере, имея в своём активе 66 очков. «Севилья» с 57 очками занимает второе место.
Анчелотти тренировал «Реал» с 2013 по 2015 год. В своём первом сезоне в клубе он привёл «сливочных» к победе в Лиге чемпионов, которая стала для мадридцев 10-й в истории и первой с 2002 года. После ухода из команды Карло возглавлял «Баварию» и «Наполи», а в 2019 году пришёл в «Эвертон».
В минувшем сезоне «Реал» финишировал вторым в турнирной таблице испанской Примеры, уступив лишь «Атлетико». «Сливочные» набрали 84 очка в 38 матчах.
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