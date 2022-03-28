«Бавария» может купить Нкунку у «РБ Лейпциг» за € 70 млн

Нападающий «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку может стать игроком «Баварии». Об этом сообщает Sport1.de.



По информации источника, мюнхенцы рассматривают вариант с приобретением Нкунку в силу того, что Серж Гнабри запрашивает себе высокую зарплату размером в € 15 млн в год. Трансфер Кристофера оценивается в € 70 млн. Если баварцы не договорятся с Гнабри о новом контракте, он будет выставлен на продажу.

Контракт Нкунку истекает в 2024 году.

24-летний Нкунку — воспитанник «ПСЖ». Он перешёл из французской команды в «РБ Лейпциг» летом 2019 года за € 13 млн. В нынешнем сезоне французский полузащитник в 27 матчах немецкой Бундеслиги забил 15 голов и отдал девять голевых передач. Также на счету Нкунку семь голов и одна голевая передача в шести матчах группового этапа Лиги чемпионов, а ещё три гола и две голевые передачи в четырёх матчах Кубка Германии.