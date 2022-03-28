Руни: надеюсь, Рашфорд вытащит голову из задницы и побьёт мой рекорд в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни, ныне занимающий должность главного тренера «Дерби Каунти», отметил, что форвард «красных дьяволов» Маркус Рашфорд способен обойти его в списке лучших бомбардиров клуба.
«Стать рекордсменом и быть лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед» — это чертовски круто. Но я надеюсь, что Рашфорд вытащит голову из задницы и побьёт этот рекорд. Он же парень из Манчестера», — приводит слова Руни The Sun.
Напомним, Руни выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год и является лучшим бомбардиром в истории клуба с 253 голами в активе. В составе «Манчестер Юнайтед» Руни пять раз становился чемпионом страны (2007, 2008, 2009, 2011, 2013). Ранее экс-форвард был включён в Зал славы английской Премьер-лиги.
- 28 марта 2022
-
21:23
-
21:00
-
20:59
-
20:41
-
20:39
-
20:18
-
20:09
-
19:56
-
19:54
-
19:44
-
19:36
-
19:27
-
19:14
-
19:04
-
18:54
-
18:45
-
18:42
-
18:29
-
18:22
-
18:15
-
18:13
-
18:02
-
17:58
-
17:50
-
17:44
-
17:43
-
17:40
-
17:34
-
17:29
-
17:22
-
17:19
-
17:13
-
17:09
-
17:04
-
17:04