Руни: надеюсь, Рашфорд вытащит голову из задницы и побьёт мой рекорд в «Манчестер Юнайтед»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни, ныне занимающий должность главного тренера «Дерби Каунти», отметил, что форвард «красных дьяволов» Маркус Рашфорд способен обойти его в списке лучших бомбардиров клуба.



«Стать рекордсменом и быть лучшим бомбардиром в истории «Манчестер Юнайтед» — это чертовски круто. Но я надеюсь, что Рашфорд вытащит голову из задницы и побьёт этот рекорд. Он же парень из Манчестера», — приводит слова Руни The Sun.



Напомним, Руни выступал в составе «Манчестер Юнайтед» с 2004 по 2017 год и является лучшим бомбардиром в истории клуба с 253 голами в активе. В составе «Манчестер Юнайтед» Руни пять раз становился чемпионом страны (2007, 2008, 2009, 2011, 2013). Ранее экс-форвард был включён в Зал славы английской Премьер-лиги.