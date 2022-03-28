Рамос может сыграть за «ПСЖ» впервые за два месяца

Защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос может появиться на поле впервые за два месяца. Об этом сообщает Le Parisien.
По информации источника, сегодня испанец тренировался в общей группе. Серхио может быть включён в заявку парижан на игру 30-го тура Лиги 1 с «Лорьяном», которая состоится 3 апреля. Рамос не выходил на поле в составе «ПСЖ» с 23 января.
Ранее стало известно, что Рамоса и нападающего «ПСЖ» Неймара не устроило поведение болельщиков парижан на матче 28-го тура Лиги 1 с «Бордо» (3:0), во время которого они освистывали игроков.
35-летний Рамос в прошлое летнее трансферное окно перешёл во французскую команду на правах свободного агента. Соглашение Рамоса с «ПСЖ» истекает в 2023 году. Рыночная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в € 8 млн.
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