Reuters: симптомы отравления у Абрамовича могут быть вызваны факторами окружающей среды

Симптомы отравления владельца «Челси» Романа Абрамовича могут быть вызваны факторами окружающей среды, а не отравлением. Об этом сообщает Reuters.
Ранее стало известно, что у Абрамовича и двоих украинских дипломатов после проведения очередного раунда переговоров между Москвой и Киевом покраснели, а затем стали слезиться глаза, а также начала шелушиться кожа на лице и руках. В настоящее время состояние всех троих улучшилось, симптомов отравления не наблюдается.
Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд). 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.
- 28 марта 2022
-
22:51
-
22:40
-
22:30
-
22:29
-
22:10
-
21:57
-
21:51
-
21:49
-
21:39
-
21:23
-
21:00
-
20:59
-
20:41
-
20:39
-
20:18
-
20:09
-
19:56
-
19:54
-
19:44
-
19:36
-
19:27
-
19:14
-
19:04
-
18:54
-
18:45
-
18:42
-
18:29
-
18:22
-
18:15
-
18:13
-
18:02
-
17:58
-
17:50
-
17:44
-
17:43