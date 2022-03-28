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Reuters: симптомы отравления у Абрамовича могут быть вызваны факторами окружающей среды

Reuters: симптомы отравления у Абрамовича могут быть вызваны факторами окружающей среды
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Симптомы отравления владельца «Челси» Романа Абрамовича могут быть вызваны факторами окружающей среды, а не отравлением. Об этом сообщает Reuters.

Ранее стало известно, что у Абрамовича и двоих украинских дипломатов после проведения очередного раунда переговоров между Москвой и Киевом покраснели, а затем стали слезиться глаза, а также начала шелушиться кожа на лице и руках. В настоящее время состояние всех троих улучшилось, симптомов отравления не наблюдается.

Напомним, 26 февраля Абрамович передал руководство клубом попечителям благотворительного фонда «Челси». 2 марта он объявил, что намерен продать клуб. Российский бизнесмен хочет получить от продажи «аристократов» £ 4 млрд (€ 4,84 млрд). 10 марта правительством Великобритании были введены санкции против Абрамовича. Были заблокированы активы российского бизнесмена, в том числе и футбольный клуб.

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