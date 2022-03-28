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Дибала хочет подписать контракт с «Атлетико»

Дибала хочет подписать контракт с «Атлетико»
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Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала приоритетным вариантом развития карьеры видит мадридский «Атлетико». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, аргентинец рассматривает возможность перехода в стан «матрасников» из-за того, что испанский клуб возглавляет аргентинский тренер Диего Симеоне, к которому нападающий питает симпатии.

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Ранее «Ювентус» объявил, что не смог договориться с аргентинским нападающим о продлении контракта, который истекает в конце сезона. Дибала выступал за итальянскую команду с 2015 года.

В нынешнем сезоне Дибала в 29 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.

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