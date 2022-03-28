Дибала хочет подписать контракт с «Атлетико»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала приоритетным вариантом развития карьеры видит мадридский «Атлетико». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, аргентинец рассматривает возможность перехода в стан «матрасников» из-за того, что испанский клуб возглавляет аргентинский тренер Диего Симеоне, к которому нападающий питает симпатии.

«Барселона» разгромила «Реал» в «эль класико»:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.

Ранее «Ювентус» объявил, что не смог договориться с аргентинским нападающим о продлении контракта, который истекает в конце сезона. Дибала выступал за итальянскую команду с 2015 года.



В нынешнем сезоне Дибала в 29 матчах во всех турнирах забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.