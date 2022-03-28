Фати восстановился от травмы и вернулся в расположение «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати восстановился от травмы и вернулся в расположение команды. Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.
Форвард успешно прошёл медосмотр и провёл первую после операции тренировку с командой. Ожидается, что вингер сможет сыграть 24 апреля с «Райо Вальекано».
Напомним, форвард вышел на замену на 61-й минуте матча с «Атлетиком» (2:3) и покинул поле спустя 35 минут из-за травмы. Уходя с поля, Фати не смог сдержать слёз.
Форвард отказался делать операцию, остановившись на консервативном лечении. Футболист и его семья встречались с разными представителями клуба, включая тренера Хави и доктора Рикарда Пруну, которые хотели, чтобы Ансу сделал операцию. Тем не менее 19-летний игрок выбрал консервативный метод лечения.
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