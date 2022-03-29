Лапорта: не рассматриваем возвращение Месси в «Барселону». Мы строим молодую команду

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта отметил, что не рассматривает возможность возвращения нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси в каталонский клуб.



«Не получал никаких сообщений от Лео или его окружения с подобным содержанием. На данный момент мы не рассматриваем его возвращение. Мы строим молодую команду, которая только начинает работу. Лео есть Лео, он лучший игрок мира, но мы не думаем о его возвращении. Конечно, это не было бы шагом назад», — приводит слова Лапорты Sport.es.



Напомним, Месси перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Барселоны» летом 2021 года. В нынешнем сезоне 34-летний аргентинский форвард принял участие в 18 матчах чемпионата Франции, в которых забил 2 гола и отдал 10 результативных передач. Его соглашение с французским клубом истекает в 2023 году.

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