«Манчестер Юнайтед» готов возобновить переговоры о покупке Кейна

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн может перебраться в другой клуб Туманного Альбиона. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, форвард может продлить карьеру в «Манчестер Юнайтед». Руководство манкунианцев готово летом начать переговоры с представителями англичанина. Ранее сообщалось, что боссы «красных дьяволов» рассматривают вариант с приобретением форварда.
Кейн является воспитанником «Тоттенхэм Хотспур». За основную команду форвард играет с 2011 года, несколько раз он уходил в аренду. В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Кейн сыграл в 28 матчах, в которых забил 12 голов и отдал пять результативных передач.
После 29 сыгранных туров «Тоттенхэм» располагается на пятом месте в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 51 очко.
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