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Ультрас «Интера» объявили, что будут бойкотировать предстоящий матч с «Ювентусом»

Ультрас «Интера» объявили, что будут бойкотировать предстоящий матч с «Ювентусом»
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Ультрас « Интера» объявили, что не будут присутствовать на стадионе в предстоящем итальянском дерби с «Ювентусом».

«У нас есть свои причины, и этого должно быть достаточно для тех, кто читает. Вам достаточно знать, что это мысль, которую разделяют все лидеры групп. Это болезненный, но неизбежный выбор. Ни одно дерби, даже самое важное, не может перечеркнуть суть того, чем мы являемся», — приводит слова ультрас «Интера» Football Italia.

Матч 21-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Интером» пройдёт 3 апреля в Турине на стадионе «Альянц – Ювентус».

На данный момент «Интер» занимает третье место в турнирной таблице, записав в свой актив 60 очков. «Ювентус», в свою очередь, набрав 59 очков, занимает четвёртое место.

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