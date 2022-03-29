Хакан Чалханоглу заявил, что верит в чемпионство «Интера»

Турецкий полузащитник миланского «Интера» Хакан Чалханоглу заявил, что верит в то, что его команда станет чемпионами Италии в этом сезоне.
«Нас ждёт очень важный матч с «Ювентусом». «Милан» лидирует в турнирной таблице, но у нас ещё есть игра в запасе, надеюсь, праздновать успех в конце сезона будем именно мы», — приводит слова Чалханоглу La Gazzetta Dello Sport.
Чалханоглу подписал с «Интером» контракт на три года. Сообщалось, что по условиям соглашения турок будет получать € 5 млн за сезон. Ещё € 1 млн будет прописан в качестве бонусов. Хакан выступал за «Милан» с 2017 года. Турецкий игрок решил не продлевать соглашение с «Миланом», которое истекало 30 июня 2021 года.
«Милан» идёт на первом месте в чемпионате Италии, заработав 66 очков после 30 игр, у «Интера» же на 6 очков и одну игру меньше.
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