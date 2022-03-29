Лапорта — о будущем Дембеле: мы никогда не знаем, что произойдёт с Усманом и его агентом

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о будущем французского нападающего каталонцев Усмана Дембеле.

«Мне очень нравится Дембеле, он потрясающий — мы сделали ему предложение, срок действия которого истек 20 декабря, если он захочет остаться, он должен принять наши ограничения по зарплате.



Мы никогда не знаем, что произойдёт с Дембеле и его агентом», — приводит слова Лапорты журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

24-летний Дембеле перешёл в «Барселону» из дортмундской «Боруссии» за € 140 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 21 матче во всех турнирах, дважды отличившись и отдав девять результативных передач. Соглашение Дембеле с «Барселоной» истекает в конце сезона, если стороны не продлят его, то французский игрок покинет команду на правах свободного агента.